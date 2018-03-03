Lefke galibiyete, Ocak mağlubiyete alıştı

Lefke cezası nedeniyle Güzelyurt’ta oynanan maçta bire bir rakibi Türk Ocağı’nı iyi bir oyundan sonra Burak’ın 3 ve Kasım’ın 2 golü ile farklı mağlup ederken, üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Türk Ocağı ise üst üste ikinci mağlubiyetini aldı

YER: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı.

HAKEMLER:Hüseyin Özkan-Fatih Bardakçıoğlu-Emre Çelikdal

LEFKE: Mehmet-Arif-Aykut-Yakup-Rahmi(Kaandk.81)-Burak-Semih-Kasım-Allen-Candy(Çağrı dk.66-Yılmaz(Mehmet dk. 75)

T.OCAĞI: A.Karal-Ömer-İsmet-Mustafa(Hasan dk.76)-Bilal-İlker-Hascan(Mehmet dk.64)-Justice-Michel(Doğukan dk.46)-Remzi-Eneramo

GOLLER: Dk.20, 32 ve 76 Burak, dk.60 ve 64 Kasım(LEFKE), Dk.81 Remzi(T.OCAĞI)

K-Pet Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Lefke ile TürkOcağı, Lefke’nin cezası nedeniyle Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibiLefke'nin 5-1 üstünlüğünde sonuçlandı.

Lefke'ye galibiyetigetiren golleri 20, 32 ve 76. dakikalarda Burak, 60 ve 64. dakikalarda ise Kasım Tağman'dan geldi. Türk Ocağı'nın tek golünü ise 81. dakikada Remzi attı.

18. dakikada T.Ocağı kalecisi A.Karal’ın kullandığı uzun degajında Eneramo’dan seken topta Lefke kalecisi Mehmet topu uzaklaştırmak için kalesini terk etti. Kafası ile uzaklaştırmak istediği top sekti ve kalesine doğru gitti. Ancak yetişen Aykut topu uzaklaştırmayı bildi.

20. dakikadaki Lefke atağında Kasım’ın sert vuruşunda defanstan seken topu iyi takip eden genç oyuncu Yılmaz topu bir kez daha ceza alanına gönderdi. Bu topu iyi takip eden Burak düzgün bir vuruşla Lefke’yi 1-0 öne geçiren golü attı.

25. dakikada Lefke’den Burak’ın pasında Kasım kaleciyi de geçmesine rağmen açısını daralttıktan sonra kaleye vurmak istediği top bu kez kalecide kaldı.

31. dakikada Burak, Kasım verkaçında topa vuran Burak oldu top yan direkten oyun alanına dönen topu defans uzaklaştırdı.

32. dakikada fark 2’ye çıktı. Bu dakikada tıpkı ilk atılan golde gibi Burak’ın Kasım’a verdiği topu Kasım tekrar bu oyuncu ile buluşturdu. Burak’ın sert ve düzgün vuruşu ile Lefke 2-0 öne geçti.

36. dakikadaki T.Ocağı atağında Eneramo’nun sol taraftan ceza alanına gönderdiği topa kaleciden önce ayak koyan Remzi oldu. Ancak top az farkla üstten dışarı çıktı.

55. dakikada gerilerden atılan uzun topta Yılmaz kaleci ile karşı karşıya kalmasına rağmen kaleci A. Karal zamanında kalesini terk ederek topa sahip oldu.

60. dakikadaki atakta Lefke rakibini az adamla yakaladı. Burak’ın pasında Kasım ceza alanına girdiği anda rakibini geçtikten sonra topu ağlara yollamakta zorlanmadı ve Lefke adına skoru 3-0 oldu.

64. dakikada yine Lefke defansından ileriye atılan uzun topa Kasım ile birlikte kaleci A.Karal yükseldiler. Seken top Kasım’ın önünde kaldı. Kasım da boş kaleye topu yollarken kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü atarak Lefke’yi 4-0 öne geçirdi.

76. dakikada gelişen Lefke atağında topla buluşan günün başarılı adamlarından Burak ceza alanının hemen dışından sert bir vuruşla topu ağlara gönderirken kendisini üçüncü takımının da beşinci golünü attı ve Lefke skoru 5-0 yaptı.

81. dakikada gelişen T.Ocağı atağında Doğukan’ın pasında Remzi bekletmeden vurdu ve takımı adına skoru 5-1 yaptı. Bu galibiyetle Lefke puanını 27'ye yükseltirken, Türk Ocağı 25 puanda kaldı. Gençler maçını Türk Ocağı gençleri 4-0 kazandı.