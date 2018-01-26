Lefke Futbol Akademisi, “Grassroots” Turnuvası’nda

Lefke Futbol Akademisi, “Grassroots” turnuvasına katılmak üzere Antalya’ya gitti. Kafilede yöneticiler Hasan Olgu, Hasan Poyrazoğlu, antrenör Kazım İrdem ve 12 sporcu yer alıyor

Lefke Futbol Akademisi Antalya’da düzenlenecek olan “Grassroots” turnuvasına katılmak üzere Antalya’ya gitti. Türkiye’de alt yaş kategorilerinde yapılacak en büyük ve en kapsamlı altyapı organizasyonlarından olan uluslararası “Grassroots” turnuvasında, Lefke Futbol Akademisi U11 Takımı da mücadele ediyor.

27-30 Ocak tarihleri arasında Antalya Grassroots 2018 Futbol Turnuvası’nda mücadele edecek olan Lefke Futbol Akademisi’nde Hasan Olgu kafile başkanlığı yapacağı kafilede yönetici Hasan Poyrazoğlu, antrenör Kazım İrdem ve 12 sporcu yer aldı. Antalya Grassroots 2018 Futbol Turnuvası’nda yer alacak olan Lefke Futbol Akademisi U11 Takımı, turnuvada Türkiye Süper Lig ve Avrupa’nın önemli kulüplerinin(Feynoord, CSKA Moskova, Bayer Urdinger, Sokol) altyapı takımlarının da aralarında yer aldığı 112 altyapı takımı ile mücadele edecek. Lefke Futbol Akademisi hatırlanacağı gibi U11 Takımıi Ağustos ayında Ankara’da düzenlenen “Ankara Cup 2017” kupasında şampiyon olmuştu.