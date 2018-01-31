Lefke Futbol Akademisi, Antalya’da beğenildi

Lefke Futbol Akademisi, Antalya Grassroots 2018 Futbol Turnuvası’nda, üç galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet alırken, otoriteler tarafından beğenildi

Antalya’da düzenlenen uluslararası “Grassroots” turnuvasına katılan Lefke Futbol Akademisi aldığı başarılı sonuçları ile dikkat çekti. Türkiye’de alt yaş kategorilerinde yapılan en büyük, en kapsamlı altyapı organizasyonlardan olan uluslararası “Grassroots” turnuvasında dört günlük mücadelelerin ardından şampiyonlar belli oldu. 27-30 Ocak tarihleri arasında Antalya Grassroots 2018 Futbol Turnuvası’nda ülkemizi temsil eden Lefke Futbol Akademisi U11 takımı oynadığı karşılaşmalardan 3 galibiyet 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak deneyim kazandı. Uluslararası “Grassroots” turnuvasına Türkiye Süper Lig ve Avrupa’nın önemli kulüplerinin (Feynoord, CSKA Moskova, Bayer Urdingen, Sokol) altyapı takımların yer aldığı 112 altyapı takımı katılırken, 1800 sporcu mücadele etti.