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Lefke farklı başladı

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Lefke golcüsü Kasım’ın 2 gol attığı maçta Esentepe’yi farklı mağlup ederek ikinci devreye iyi bir başlangıç yaparken, maç fazlasıyla 7. basamağa tırmandı

Lefke farklı başladı
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Yer: 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, İsmail Ercan, Ahmet Özkurtuluş

Lefke: Mehmet Özeralp, Aykut, Ali(Yusuf), Kaan, Emeka, Yılmaz(Tuncay), Kasım, Candy(Hüseyin), Mehmet, Yakup, Mustafa

Esentepe: Onur, Şahin, Efosa, Yakup(Hüseyin), Kağan, Uğurcan, Sane, Mahmut (Muhammed), Hasan, Ahmet(Mustafa), Junıor

K-PET Süper Lig’de Lefke, ikinci devrenin ilk maçında lig sonuncusu Esentepe karşısında zorlanmadan 4-0 galip geldi.

Hakemlerin iyi yönetim sergilediği maçta Lefke’yi galibiyete taşıyan golleri 13 ve 90. dakikalarda Kasım, 54. dakikada Mehmet ve 73. dakikada Candy attı.

Maçın başından itibaren Lefke sahada etkili olan taraf olurken, Esentepe ilk bölümler haricinde rakibi karşısında varlık gösteremedi. Maçın 13. dakikasında Kasım’ın attığı golle ilk devre 1-0 sona erdi.

Lefke ikinci devrede rakibinin üzerine daha fazla giderken, 54. dakikada Mehmet Volkan takımını 2-0 öne geçirdi. 73. dakikada sahneye çıkan Candy, farkı 3’e çıkarırken, perdeyi açan Kasım, 90’da perdeyi kapattı. 4-0

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