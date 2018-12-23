Lefke'de Karadağ klasiği yaşandı

Lefke, Karadağ'da kazanma alışkanlığını Gençler Birliği karşısında da gösterirken, Bidemi ve Kasım attıkları gollerle takımlarının 3 puan almasını sağladılar. Güçlü rakibine direnemeyen Gençler Birliği ise sıkıntılı bölgede kaldı

LEFKE: M.Özeralp-Aykut-Deniz(Kaan dk. 80)-Mustafa-Yakup-Mehmet-Semih-Allen-Candy-Botanle(Yılmaz Çetin dk.90+1)-Kasım(Yılmaz Şipal dk. 70)

G.BİRLİĞİ: A. Aydemir-Ahmet-Kadir(Barış dk. 56)-Sinan-hasan-Mortiz-Elvis-Tacettin-Cenker(Hasan dk. 86)-Berk-Kevin(İ. Köse dk 46)

GOLLER: Dk. 12 Botanle, dk. 57 Kasım(pen)(LEFKE)

K-PET Süper Lig'de kendi evinde kazanma geleneği olan Lefke, ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Gençler Birliği'ni net bir skorla mağlup ederek çıkışını sürdürüp, alt sıralardan iyice uzaklaştı. Gençler Birliği ise rakibine mağlup olarak düşme hattının hemen üzerindeki yerinde kaldı.

4. dakikada gelişen G.Birliği atağında Kevin’in sol taraftan ceza alanına girdiği andaki vuruşunda kaleci Mehmet’in müdahalesi ile direğe de vuran top kornere gitti.

12. dakikada Lefke öne geçti. Bu dakikadaki atakta Botanle sağ taraftan topla birlikte ceza alanına girdi yerden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi ve Lefke’yi 1-0 öne geçirdi.

24. dakikada Lefke’den Candy’nin kullandığı köşe vuruşunda Kasım topa kafa ile vurdu, top üstten dışarı gitti.

57. dakikada fark 2’ye çıktı. Sol taraftan gelişen atakta Kasım’ın pasında topla ceza alanına giren Candy, Sinan’ın müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Kasım Lefke adına skor 2-0 oldu.

62. dakikada G.Birliği’nin kazandığı serbest vuruşta T.Köse’nin ceza alanı içine gönderdiği topa İ. Köse vurdu, ancak pozisyon ofsayt olarak değerlendirildi.

83. dakikadaki Lefke atağında Mustafa sağdan iyi bir orta yaptı. Kaan’ın yakın mesafeden kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

85. dakikada Candy’nin pasında Botanle topa çok sert vurdu kaleci A. Aydemir’in tokatladığı topu defans uzaklaştırdı. Maç da bu skorla sona erdi ve Lefke son haftalardaki çıkışını sürdürdü. G.Birliği ise umutlarını bundan sonraki haftalara bıraktı.

A-2 gençler maçını 3-1 Lefke gençleri kazandı.