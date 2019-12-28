Lefke çok rahat kazandı

Lefke, Mormenekşe karşısında zorlanmadan maçı 4-1 kazanarak ikinci tura yükselirken, Kasım 2 gole imza attı

Nicosia Group Kıbrıs Kupasında K-PET Süper Lig ekibi Lefke, K-PET Birinci Lig ekibi Mormenekşe karşısında zorlanmadan maçı deplasmanda 4-1 kazanarak ikinci tura yükseldi.

Zekai Töre'nin yönettiği Cemal Balses Stadındaki maçın ilk devresini Lefke, Kasım ve Yılmaz'ın golleriyle 2-0 önde tamamladı.

Lefke ikinci devreye etkili başlayan taraf olurken, Okorie ve Kasım'ın golleriyle skoru 0-4 yaptı. Oyunu rölantiye alan Lefke karşısında Mormenekşe, Sabri ile bir gol bulurken, maçı 4-1 kazanan Lefke turu geçen taraf oldu.