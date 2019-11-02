Lefke, Cihangir'in fiyakasını bozdu

Cihangir, kazanması halinde liderliğe yükseleceği maçta Lefke'ye, Kafes'te mağlup olarak 3. sıraya geriledi. Futbolumuzun en erken golüne 8. saniyede Yılmaz ile kavuşan Lefke'nin diğer gollerini Appiah ve Aziz attı

Yer:Cihangir Stadı Hakemler: Turgay Misk, Fatih Bardakçıoğlu, Olgun Canik Cihangir: Mehmedemin,Nurettin,Zihni, Erol, Behiç(Dk.64 Hüseyin Hürben),Mikail, Musa(Dk.74 Gökhan) Çağlar (46.Dk Ali Öztürk),Ndue, Eric, Mishali Lefke: Mehmet, Aykut, Yakup, Mustafa, Armstrong, Semih, Jerry, Okorie, Yılmaz Şipal, Yılmaz Çetin (Dk.87 Berk),Isaac(Dk.78 Aziz) Kırmızı kart: 76.Dk Semih (Lefke) Goller: 1.Dk Yılmaz Şipal, 28.Dk Isaac, 90+5.Dk Aziz (Lefke) K-Pet Süper Lig'in 8.haftasında Cihangir ile Lefke karşı karşıya geldi. Liderlik hesapları yapan Cihangir, futbol liglerimizdeki en erken golü kalesinde gördüğü maçta Lefke'ye mağlup oldu. Lefke hatasız oynadığı ve baştan sona üstün olduğu maçta galip gelirken, üst üste üçüncü maçtan kazanarak ayrıldı. Lefke, Cihangir karşısında son 15 dakikayı Semih'in kırmızı kart görmesi nedeniyle 10 kişi oynadı. 1.Dk: Başlama vuruşunu yapan Lefke’de Semih’in pasıyla topla buluşan Yılmaz Şipal sol çaprazdan vuruşunda topu filelere gönderdi. Cihangir 0-1 Lefke 28.Dk: Lefke atağında Yılmaz Çetin hızla rakip yarı alana topu taşıdı ve pasını Isaac’e aktardı. Ceza sahasına giren Isaac vuruşunda topu filelere gönderdi. Cihangir 0-2 Lefke 35.Dk: Cihangir atağında Eric sağdan topu ceza sahasına ortaladı. Kaleci Mehmet’in hatasında Nurettin arka direkte topla buluştu ancak net bir pozisyonda topu dışarıya gönderdi. 60.Dk: Lefke atağında Jerry’nin pasıyla savunma arkasına sarkan Yılmaz Çetin’in vuruşunda savunmaya da çarpan top kornere gitti. 66.Dk: Cihangir atağında Ali ceza sahası içerisinde topla buluştu ve kaleci Mehmet ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda Mehmet gole izin vermedi. 76.Dk: Cihangir atağını Ali başlatmak isterken orta sahada Semih’in faulüne maruz kaldı. Bu faulden sonra Turgay Misk, Semih’i ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 90+5.Dk: Lefke kontra atağında Okorie’nin pasıyla savunma arkasına sarkan Aziz ceza sahasına girdi ve şutunda topu filelere gönderdi. Cihangir 0-3 Lefke