Lefke alımını aldı

Lefke son haftalardaki çıkışını bire bir rakibi Gençlik Gücü karşısında da sürdürürken, rakibini farklı mağlup ederek play out hattından iyice uzaklaştı. Kasım’ın gollerini sıralamaya başladığı Karadağ deplasmanından farklı mağlubiyetle dönen Gençlik Gücü, play out hattına iyice gömüldü

STAT: Karadağ. HAKEMLER: Osman Özpaşa, Emine Yarkın, Mustafa Torun. LEFKE TÜRK SPOR KULÜBÜ: Mehmet Özeralp, Arif Solkanat, Aykut Esmerarslan (Semih Ünaldı), Yakup Esmerarslan, Rahmi Çelik, Burak Koçar, Candy Agustine Agbane, Kasım Tağman, Allen Adeniyi Assogba, Çağrı Kıral, Yılmaz Şipal (Mehmet Toros). GENÇLİK GÜCÜ: Ferhat Oğlak (Seyit Geçici), Hakan Karacaoğlu, Ali Akbulut, Gökhan Özer, Uğur Sönmez (Yusuf Palaz), Hüseyin Taşçı, Sezgin Dağ, Debola Daniel Ogun Seye, Maiaya Bara Mamadou, Ahmet Can Tokmak, Ndue Mujeci (Abdullah Çopan), GOLLER: Dk:16 ve dk:70 Kasım Tağman, dk:38 Yılmaz Şipal, dk:45 Hakan Karacaoğlu (Kendi kalesine), dk:47 Rahmi Çelik (Lefke). K-Pet Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Lefke ile Gençlik Gücü, Lefke 16 Ağustos Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 5-0 ev sahibi Lefke'nin üstünlüğünde sona erdi. Lefke'ye galibiyeti getiren gollei 15 ve 70. dakikada Kasım Tağman, 38. dakikada Yılmaz, 44. dakikada Hakan (Kendi Kalesine) ve 48. dakikada Burak kaydetti. 7’inci dakikada, gelişen Lefke atağında Yılmaz Şipal’ın vurduğu top yandan dışarı gitti. 14’üncü dakikada, Gençlik Gücü’nden Debola Daniel Ogun Seye’nin uzaktan şut denemesinde top üsten dışarı çıktı. 16’ncı dakikada, Çağrı Kıral’ın sağdan uzun ortasında topla ceza sahası içerisinde buluşan Kasım Tağman’ın ayak koydu, yavaş gitmesine rağmen top kale ağları ile kucaklaştı, Lefke:1 – Gençlik Gücü:0. 22’nci dakikada, Kasım Tağman’ın vuruşunda kaleci Ferhat Oğlak gole izin vermedi. 26’ncı dakikada, Gençlik Gücü’nün penaltı beklentisi sonuç getirmedi. Ahmet Can Tokmak’ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşu kaleci Mehmet Özeralp kale çizgisi üzerinden çeldi, dönen topa 4 Gençlik Gücü futbolcusu vuramayınca savunma topu kornere gönderdi. 38’inci dakikada, Lefke’nin sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşu Yılma Şipal direkt kaleye kullandı. Baraja çarpan top yön değiştirince kaleci Ferhat Oğlak hamle yapamadı ve top ters taraftan ağlarla buluştu, Lefke:2 – Gençlik Gücü:0. 45’inci dakikada, Lefke’den Allen Adeniyi Assogba’nın soldan ceza sahasına gönderdiği topa Hakan Karacaoğlu’nun ters vuruşunda ilk yarının sonucu Lefke:3 – Gençlik Gücü:0 olarak belirlendi. İkinci yarıya beklenenin aksine hızlı başlayan taraf ev sahibi Lefke oldu. 47’nci dakikada, ani gelişen Lefke atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Rahmi Çelik’in sol çaprazdan vurduğu top ağlarla kucaklaştı, Lefke:4 – Gençlik Gücü:0. 54’üncü dakikada, Gençlik Gücü kalecisi Seyit Geçici’in Allen Adeniyi Assogba’yı düşürmesi sonucu Lefke penaltı kazandı. Penaltı atışını Kasım Tağman kullandı, ancak top sol yandan dışarı gitti. 64’üncü dakikada, Gençlik Gücü’nden Ali Akbulut’un uzaktan sert şutunda top kaleci Mehmet Özeralp’ta kaldı. 70’inci dakikada, topla ceza sahası içerisinde buluşan Kasım Tağman bu kez topu ağlara göndererek kendisini taraftarlarına affettirdi, Lefke:5 – Gençlik Gücü:0. 76’ncı dakikada, Maiaya Bara Mamadou’nun pasında topla ceza sahası içerisinde buluşan Ahmet Can Tokmak’ın vuruşunda kaleci Mehmet Özeralp topu kornere çelerek gole izin vermedi. 80’inci dakikada, soldan kazanılan köşe atışını Hakan Karacaoğlu kullandı, Gökhan Özer’in kafasından seken top üst kale direğini yalayarak dışarı çıktı. Karşılaşma ev sahibi Lefke’nin 5-0’lik galibiyeti le tamamlandı. Bu galibiyetle Lefke puanını 36'ya yükselterek play-out hattından uzaklaşırken, Gençlik Gücü 29 puanda kalarak play-out hattında kalmayı sürdürdü.