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Lefkaritis:Korona gelecek sezonu da etkileyecek

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Lefkaritis:Korona gelecek sezonu da etkileyecek

KOP onursal başkanı, yıllarca FIFA ve UEFA’da görev almış olan Marios Lefkaritis açıklamalarda bulunarak UEFA’nın bir çıkmazın içerisinde bulunduğunu ve karar alamadığına dikkat çekerek sadece bu sezonun değil gelecek sezonun da koronadan etkileneceğinin altını çizdi.

Lefkaritis, UEFA organlarının gerek maddi yük gerekse de takvim açısından organizasyonları başlatmak istediğini ancak bir tarih belirleyemediğini ifade ederek bu sezonun, gelecek sezonun hatta belki de ondan sonraki sezonun da içinde bulunduğumuz durumdan negatif etkileneceğini düşündüğünü söyledi.

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