Lefkaritis: Futbolu unutun

KOP onursal başkanı, Marios Lefkaritis, 2020 yılı içerisinde gerek Kıbrıs’ta gerekse de Avrupa’da liglerin başlayamayacağını açıklarken, “Futbolu unutun” ifadesini kullandı

Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) onursal başkanı, 1996 yılından bu yana UEFA İcra Komitesi üyesi ve 2007'den bu yana FIFA Konseyi üyesi olan ve UEFA eski asbaşkanı MariosLefkaritis açıklamalarda bulunarak 2020 yılında futbolu unutun dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle duran futbol ligleriyle ilgili Güney Kıbrıs’ın en çok takip edilen spor sitesi olan “Kerkida” isimli siteye açıklamalarda bulunan MariosLefkaritis, şahsi fikrinin 2020 yılı içerisinde gerek Kıbrıs’ta gerekse de tüm Avrupa’da liglerin başlayamayacağı yönünde olduğunu ifade etti.

Lefkaritis yanılmayı çok istediğini ancak bu durumda realist davranmak zorunda olduklarını ifade ederek insan hayatının futboldan, spordan daha önemli olduğuna vurgu yaptı.