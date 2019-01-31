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Lapta’dan önemli takviyeler

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Lapta’dan önemli takviyeler
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BTM Birinci Lig Beyaz Grup'ta 14 puanla lider Karaoğlanoğlu ve Denizli'nin ardından 3. sırada yer alan Lapta, ikinci devrede şampiyonluğa ulaşma hedefi doğrultusunda 2 önemli transfere imza attı.

Lapta, daha önce Fenerbahçe'de de forma giymiş olan Gökhan Emreciksin’e ve Yusuf Palaz’a, KTFF'de imza attırdı. İmza töreninde açıklama yapan Lapta yöneticisi Murat Aktuğ, hedeflerinin Birinci Lige çıkmak olduğunu söyledi.  

Geçen sezon Doğancı forması giyen Gökhan Emreciksin, son olarak Türkiye BAL takımlarından Siirtspor'da forma giydi. Lapta savunmasını güçlendirecek Yusuf Palaz ise geçen sezon Küçük Kaymaklı'dan kiralanırken, sezonun ilk devresinde futbol oynamamıştı.
 

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