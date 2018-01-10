Lapta’dan flaş takviyeler

İsa TABAK

K-PET Birinci Lig’de ilk devre beklentilerin altında kalan Lapta, ara transferde flaş takviyelerle kadrosunu güçlendirdi.

Lapta bonservisi elinde olan eski futbolcusu Kemal Göktaş’ı, Karşıyaka’dan Kamuran’ı, Alsancak Yeşilova’dan Abdullah Atma’yı aldı. Lapta ayrıca, BAL’dan bir forvet, bir orta saha olmak üzere iki Türkiyeli futbolcuyu denemeye aldı.

Sempati Otel’de kampta olan Lapta, Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı’yı hazırlık maçında, Mehmet Kanat ve Batıkan’ın golleriyle 2-0 mağlup ederek, lig öncesinde iyi sinyaller verdi.