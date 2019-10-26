Lapta zafer sarhoşu

K-PET Birinci Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Lapta, güçlü rakibi Girne Halk Evi’ni Ömer, Selçuk ve Mustafa’nın golleriyle mağlup ederken, maçtan sonra zaferini kutladı.
İddialı kadrosuyla üst sıralara tırmanmak isteyen Girne Halk Evi ise maçı kaybederek, istikrarsız gidişini sürdürdü.
Şht Şevket Kadir Stadında Mustafa Öztugay’ın yönettiği maçta ilk devre Ömer ve Samet’in karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlandı.
İkinci devrede oyun üstünlüğünü ele geçiren Lapta, Selçuk ve Mustafa’nın golleriyle karşılaşmadan galip ayrılan taraf oldu.