banner255
banner69
Atan kazanır
Atan kazanır
0 0
BMW'den CLA'ya rakip geldi
BMW'den CLA'ya rakip geldi
25 0
 
Afrodisia’da final günü
Afrodisia’da final günü
31 0
Şampiyon KKTC
Şampiyon KKTC
11 0
Cumhuriyet Kupası Özbekistan’ın
Cumhuriyet Kupası Özbekistan’ın
40 0
Afrodisia 2019 start aldı
Afrodisia 2019 start aldı
19 0
İnsan hayatının ne önemi var?
İnsan hayatının ne önemi var?
24 0
banner82

Lapta zafer sarhoşu

banner27

Lapta, güçlü rakibi Girne Halk Evi’ni Ömer, Selçuk ve Mustafa’nın golleriyle mağlup ederken, maçtan sonra zaferini kutladı. Üst sıralara tırmanmak isteyen Girne Halk Evi ise maçı kaybederek, istikrarsız gidişini sürdürdü

Lapta zafer sarhoşu
banner267

K-PET Birinci Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Lapta, güçlü rakibi Girne Halk Evi’ni Ömer, Selçuk ve Mustafa’nın golleriyle mağlup ederken, maçtan sonra zaferini kutladı.

İddialı kadrosuyla üst sıralara tırmanmak isteyen Girne Halk Evi ise maçı kaybederek, istikrarsız gidişini sürdürdü.

Şht Şevket Kadir Stadında Mustafa Öztugay’ın yönettiği maçta ilk devre Ömer ve Samet’in karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlandı.

İkinci devrede oyun üstünlüğünü ele geçiren Lapta, Selçuk ve Mustafa’nın golleriyle karşılaşmadan galip ayrılan taraf oldu.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.