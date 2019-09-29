Lapta siftah etti

Lapta, Çanakkale'yi Ömer'in hat trick yaptığı maçta, 4-2 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini ve puanlarını alırken, Çanakkale bu haftayı da galibiyetsiz tamamladı

K-PET Birinci Ligin yeni ekibi Lapta, Şht Şevket Kadir Stadında konuk ettiği Çanakkale'yi 4-2 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini ve puanlarını aldı.

İsmail Ercan'ın yönettiği maçın ilk devresinde Lapta fırtınası vardı. Ömer Kaygusuz'un biri penaltıdan olmak üzere 3 ve Selçuk'un golleriyle ev sahibi ekip devreyi 4-0 önde tamamladı.

İkinci devredeki çabası beraberlik için yeterli olmayan Çanakkale ise Uvanç ve Selçuk ile goller bulmasına rağmen maçı 4-2 kaybederek bu haftayı da galibiyetsiz 1 puanla tamamladı.

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu

