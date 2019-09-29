Lapta siftah etti

K-PET Birinci Ligin yeni ekibi Lapta, Şht Şevket Kadir Stadında konuk ettiği Çanakkale'yi 4-2 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini ve puanlarını aldı.
İsmail Ercan'ın yönettiği maçın ilk devresinde Lapta fırtınası vardı. Ömer Kaygusuz'un biri penaltıdan olmak üzere 3 ve Selçuk'un golleriyle ev sahibi ekip devreyi 4-0 önde tamamladı.
İkinci devredeki çabası beraberlik için yeterli olmayan Çanakkale ise Uvanç ve Selçuk ile goller bulmasına rağmen maçı 4-2 kaybederek bu haftayı da galibiyetsiz 1 puanla tamamladı.
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
3
|
3
|
0
|
0
|
11
|
2
|
9
|
9
|
2.
|
3
|
3
|
0
|
0
|
8
|
1
|
7
|
9
|
3.
|
3
|
3
|
0
|
0
|
6
|
2
|
4
|
9
|
4.
|
3
|
2
|
1
|
0
|
3
|
0
|
3
|
7
|
5.
|
3
|
1
|
1
|
1
|
5
|
4
|
1
|
4
|
6.
|
3
|
1
|
1
|
1
|
5
|
4
|
1
|
4
|
7.
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
4
|
8.
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
0
|
4
|
9.
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5
|
6
|
-1
|
3
|
10.
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5
|
9
|
-4
|
3
|
11.
|
3
|
0
|
2
|
1
|
4
|
5
|
-1
|
2
|
12.
|
3
|
0
|
2
|
1
|
3
|
6
|
-3
|
2
|
13.
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0
|
3
|
-3
|
1
|
14.
|
3
|
0
|
1
|
2
|
4
|
8
|
-4
|
1
|
15.
|
3
|
0
|
1
|
2
|
1
|
5
|
-4
|
1
|
16.
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0
|
6
|
-6
|
0