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Lapta siftah etti

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Lapta, Çanakkale'yi Ömer'in hat trick yaptığı maçta, 4-2 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini ve puanlarını alırken, Çanakkale bu haftayı da galibiyetsiz tamamladı

Lapta siftah etti
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K-PET Birinci Ligin yeni ekibi Lapta, Şht Şevket Kadir Stadında konuk ettiği Çanakkale'yi 4-2 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini ve puanlarını aldı.

İsmail Ercan'ın yönettiği maçın ilk devresinde Lapta fırtınası vardı. Ömer Kaygusuz'un biri penaltıdan olmak üzere 3 ve Selçuk'un golleriyle ev sahibi ekip devreyi 4-0 önde tamamladı.

İkinci devredeki çabası beraberlik için yeterli olmayan Çanakkale ise Uvanç ve Selçuk ile goller bulmasına rağmen maçı 4-2 kaybederek bu haftayı da galibiyetsiz 1 puanla tamamladı.

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

MESARYA SK

3

3

0

0

11

2

9

9

2.

YALOVA SK

3

3

0

0

8

1

7

9

3.

L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

3

3

0

0

6

2

4

9

4.

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK

3

2

1

0

3

0

3

7

5.

GÖRNEÇ KSK

3

1

1

1

5

4

1

4

6.

MORMENEKŞE GBSK

3

1

1

1

5

4

1

4

7.

ESENTEPE KKSK

3

1

1

1

2

1

1

4

8.

MARAŞ GSK

3

1

1

1

2

2

0

4

9.

LAPTA TBSK

3

1

0

2

5

6

-1

3

10.

KARŞIYAKA ASK

3

1

0

2

5

9

-4

3

11.

GİRNE HALK EVİ

3

0

2

1

4

5

-1

2

12.

DÖRTYOL SK

3

0

2

1

3

6

-3

2

13.

OZANKÖY SK

2

0

1

1

0

3

-3

1

14.

ÇANAKKALE TSK

3

0

1

2

4

8

-4

1

15.

BOSTANCI BAĞCIL SK

3

0

1

2

1

5

-4

1

16.

DOĞANCI SK

2

0

0

2

0

6

-6

0
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