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Lapta, savunmasını Palaz'la güçlendirdi

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Lapta, savunmasını Palaz'la güçlendirdi
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BTM Birinci Lig Beyaz Grup'ta 14 puanla lider Karaoğlanoğlu ve Denizli'nin ardından 3. sırada yer alan Lapta, savunmasını Yusuf Palaz ile güçlendirdi. Yusuf Palaz'a, KTFF'de imza attıran Lapta yöneticisi Murat Aktuğ, hedeflerinin Birinci Lige çıkmak olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz sezon Küçük Kaymaklı'da forma giyen Yusuf Palaz, sezonun ilk devresinde herhangi bir takımın formasını giymemişti.

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