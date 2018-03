Lapta kendine geldi

K-PET Birinci Lig’de play out oynamama hedefinde olan iki takım Lapta ile Çanakkale arasında Şehit Şevket Kadir Stadı’nda oynanan maçı kazanan Lapta, play out hattından çıkıp rahat bir nefes aldı. Üst üste ikinci yenilgisini alan Çanakkale, play out hattında kalırken, ligden direk düşme tehlikesi ile de karşı karşıya kaldı.

Evren Karademir’in yönettiği maça Çanakkale daha etkili başlarken, Ramazan 10. Dakikada deplasmanda takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra toparlanan Lapta, 27’de Mehmet Kanat ve 40’ta Ali Nazlıoğlu’nun kafa golleriyle devreyi 2-1 önde kapattı.

İkinci devrede Lapta sahada daha etkiliydi.

62’de gelişen Lapta atağında Mehmet Sakallı topu kendi kalesine gönderirken skor 3-1 oldu. Bu golden sonra toparlanan Çanakkale, 70’te Selçuk’un golüyle umutlandı. 3-2 ancak 90’da sahneye çıkan Mustafa Yaşar son sözü söyledi. 4-2