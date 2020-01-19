Lapta kampta bilendi

K-PET Birinci Ligin ikinci devresinde başarıyı hedefleyecek olan Lapta, kamp çalışması yaparak ikinci devreye hazırlandı.

Lapta, Yeni Boğaziçi'ndeki Mimoza Hotelde, kamp yaparken, kampta günde çift idman yapıldı. 5 günlük kamp süresince günde çift idman yapan takım, kampın son gününde Mormenekşe ile hazırlık maçı gerçekleştirdi. Maç 3-3 berabere tamamlandı. Lapta'nın gollerini, Selçuk, Göksel ve Özgür kaydetti. Lapta'nın kampına yeni transferler Türkiyeli futbolcular Enes İç ve Barış Şaffak da katıldı.