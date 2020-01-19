banner255
banner69
Fikro'yu andılar
Fikro'yu andılar
1 0
Cimnastikçiler yeni yılı kutladılar
Cimnastikçiler yeni yılı kutladılar
13 0
 
NASA'daki stajının üçüncü gününde gezegen keşfetti
NASA'daki stajının üçüncü gününde gezegen keşfetti
38 0
Düello penaltılarda bitti
Düello penaltılarda bitti
374 0
Güzelyurt, Grup Fosil’le eğlendi
Güzelyurt, Grup Fosil’le eğlendi
43 0
Duygulu anlar yaşandı
Duygulu anlar yaşandı
35 0
Küçük Berke yardım bekliyor
Küçük Berke yardım bekliyor
44 0
banner374

Lapta kampta bilendi

banner27

Lapta kampta bilendi

K-PET Birinci Ligin ikinci devresinde başarıyı hedefleyecek olan Lapta, kamp çalışması yaparak ikinci devreye hazırlandı.

Lapta, Yeni Boğaziçi'ndeki Mimoza Hotelde, kamp yaparken, kampta günde çift idman yapıldı. 5 günlük kamp süresince günde çift idman yapan takım, kampın son gününde Mormenekşe ile hazırlık maçı gerçekleştirdi. Maç 3-3 berabere tamamlandı. Lapta'nın gollerini, Selçuk, Göksel ve Özgür kaydetti. Lapta'nın kampına yeni transferler Türkiyeli futbolcular Enes İç ve Barış Şaffak da katıldı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.