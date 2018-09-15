Lapta, İzge’ye emanet

BTM Birinci Lig’in yeni ekibi Lapta, teknik adamını belirledi. Başarılı futbol hayatı sonrasında, kısa süreli yardımcı teknik adamlık görevi yapan Devrim İzge, Lapta’nın yeni antrenörü oldu. Genç antrenör Devrim İzge, Lapta’yı yeniden Birinci Lige taşımaya çalışacak.
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