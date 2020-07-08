Lapta hayata döndü

Lapta, Kemal Göktaş’ın penaltıdan ve Selçuk’un golleriyle Dörtyol’u 3-0 mağlup edip 30 puana yükselirken, playout hattında 1 basamak tırmandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen K-PET Birinci Ligde dün 27. Hafta maçında, Dörtyol,Lapta’yıkonuk etti.

Dörtyol Stadında oynanan ve İsfendiyar Açıksöz, Necmi Bulut ile Mehmet Kazım Ünal hakem üçlüsünün yönettiği maçta playoff oynamak isteyen Dörtyol ile playout hattında yer alan Lapta karşılaştı.

Son gerginleşen maçta 88 ve 90’da Ömer Güner ve Ali Özay Çelik’in kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kalan Dörtyol karşısında, daha iyi oynayan takım olan Lapta, 71’de Selçuk ile öne geçerken, uzatmada Kemal Göktaş’ın penaltıdan ve Selçuk’un golleriyle rakibini 3-0 mağlup etti.

Lapta, 30 puana yükselip play out hattında1 basamak yükselirken, Dörtyol 40 puandakalıp, play off hattından 1 basamak daha uzaklaştı.