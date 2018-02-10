Lapta, Esentepe’yi çelmeledi

Farklı hedeflerde olan Lapta ile Esentepe arasındaki mücadele berabere sonuçlanırken, şampiyonluk hedefindeki Esentepe, ikinci devredeki ilk puan kayıplarını yaptı. Lapta iseikinci devrede evinde oynadığı ikinci maçtan da beraberlikle ayrıldı

Yer: Şehit Şevket Kadir Stadı

Hakemler: Ali Özer, Ali Akçınar, Özal Çağlayan

Lapta: Emre, Süleyman, Mustafa, Göksel(Kemal), Ali, İsmail, Ertuğ, Abdullah, Hüseyin(Orhan), Emrah(İsmail), Mehmet

Esentepe: Kemal, Başak(İlkay), İsmail, Muhammedali, Mahmut, Yakup(Onur), Eser(Burak), İsmail Aslan, Nersin, Ahmet, Şahin

K-PET Birinci Lig’de farklı hedeflerde olan Lapta ile Esentepe arasındaki mücadele berabere sonuçlanırken, şampiyonluk hedefindeki Esentepe, ikinci devredeki ilk puan kayıplarını yaptı. Lapta iseikinci devrede evinde oynadığı ikinci maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Lapta ile Esentepe arasında Şehit Şevket Kadir Stadı’nda oynanan mücadelenin ilk devresinde her 2 ekip de gol çıkaramazken, devre 0-0 berabere sonuçlandı.

İkinci devreye her 2 ekip de daha atak başlarken, Lapta, 49’da İsmail Çakır’ın golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra Esentepe rakibinin üzerine daha fazla giderken, Eser, 56. Dakikada kafa ile skoru belirleyen golü atttı. 1-1 Kalan dakikalarda tarafların çabaları skoru değiştirmedi ve maç 1-1 berabere tamamlandı.