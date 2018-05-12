Lapta düştü

K-Pet Birinci Lig Play-out ikinci maçları dün oynandı. Kaya Mehmetçik ve Görneç'ten sonra lige veda edecek takımın belirleneceği play-out mücadelesinde Lapta, dün aldığı sonucun ardından BTM Birinci Lige düştü. K-Pet Birinci Lig Play-out’ta son maçların bu nedenle oynanması beklenmiyor.

Sonuçlar:

K-Pet Birinci Lig Play-out

Lapta-B.Bağcıl: 0-2

Doğancı-Çanakkale: 1-2

K-Pet Birinci Lig Play-Out Puan Durumu:

Takımlar O G B M A Y P

1.B.Bağcıl 2 1 1 0 1 0 23

2.Çanakkale 2 1 1 0 2 1 22

3.Doğancı 2 1 0 1 3 3 21

4.Lapta 2 0 0 2 1 3 17