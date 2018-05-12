banner107
Dumlupınar - Mormenekşe maçının son kararını KTFF verecek
Dumlupınar - Mormenekşe maçının son kararını KTFF verecek
128 0
Karşıyaka’nın hasreti kısa sürdü
Karşıyaka’nın hasreti kısa sürdü
82 0
Anastasiadis 2023 hedefini açıkladı
Anastasiadis 2023 hedefini açıkladı
61 0
İri ve güçlü pick-up 2019 Yeni GMC Sierra
İri ve güçlü pick-up 2019 Yeni GMC Sierra
32 0
Cihangir, küçük köyün büyük hikayesini yazdı
Cihangir, küçük köyün büyük hikayesini yazdı
183 0
Ve Yakın Doğu Melekleri yine finalde
Ve Yakın Doğu Melekleri yine finalde
26 0
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
517 0
Girne – Hamitköy maçı belirleyeci olacak
Girne – Hamitköy maçı belirleyeci olacak
225 0
banner82
banner147

Lapta düştü

banner27

Lapta düştü
banner137

K-Pet Birinci Lig Play-out ikinci maçları dün oynandı. Kaya Mehmetçik ve Görneç'ten sonra lige veda edecek takımın belirleneceği play-out mücadelesinde Lapta, dün aldığı sonucun ardından BTM Birinci Lige düştü. K-Pet Birinci Lig Play-out’ta son maçların bu nedenle oynanması beklenmiyor.

Sonuçlar: 

K-Pet Birinci Lig Play-out

Lapta-B.Bağcıl: 0-2

Doğancı-Çanakkale: 1-2

K-Pet Birinci Lig Play-Out Puan Durumu:

Takımlar                 O    G    B    M    A    Y    P

1.B.Bağcıl                 2     1    1    0     1     0   23

2.Çanakkale            2     1     1   0     2     1   22

3.Doğancı               2     1      0   1     3     3   21

4.Lapta                    2      0     0  2     1     3  17

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.