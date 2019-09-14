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Lapta derbisi Karşıyaka'nın

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Lapta Belediyesine bağlı 2 köyün derbi maçında Karşıyaka, Lapta'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı

Lapta derbisi Karşıyaka'nın
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K-PET Birinci Ligde mücadele eden Lapta Belediyesine bağlı 2 köyün, Şht Şevket Kadir Stadındaki derbi maçında Karşıyaka, Lapta'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

Lapta Belediye başkanı Mustafa Aktuğ'un da izlediği maçın ilk devresi karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi. Karşıyaka, ligin yeni ekibi rakibi karşısında bulduğu golle maçı 2-1 kazandı.

Mehmet Gürpınar'ın (Cigi) 2 golle yıldızlaştığı maçta Karşıyaka'nın gollerini Hüseyin Saddam ve Muhammet Savaşçı kaydetti. Lapta'nın tek golü Ömer'den geldi.

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