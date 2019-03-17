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Lapta'dan çıkış yok

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Lapta, Şehit Şevket Kadir Stadında ağırladığı lider Karaoğlanoğlu'nu 3-2 mağlup ederek aradaki puan farkını 1'e indirdi

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Lapta'dan çıkış yok
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BTM Birinci Lig Beyaz Grupta haftanın en önemli maçında Lapta, Şehit Şevket Kadir Stadında ağırladığı lider Karaoğlanoğlu'nu 3-2 mağlup ederek aradaki puan farkını 1'e indirdi.

Zekai Töre'nin yönettiği maça ev sahibi Lapta etkili başlarken, 28'de Mustafa Yaşar ile 1-0, 36'da Mehmet Korkmaz'ın kendi kalesine attığı golle 2-0 öne geçti. Devre Karaoğlanoğlu'ndan Ali Kopca'nın 40'daki penaltı golüyle 2-1 sona erdi.

İkinci devre de çekişmeli geçerken, oyunun son bölümü gollü ve gergin geçti. 84'te Karaoğlanoğlu Sezer ile eşitliği yakaladı. 2-2 Maçta son sözü ise 90'da Lapta'nın Türkiyeli yıldızı Gökhan Emreciksin söyledi. 3-2 Bu bölümde gerginleşen ortamda Lapta'dan Göksel ve Karaoğlanoğlu'ndan Emrah kırmızı kart gördüler.

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