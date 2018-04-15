Lapta'da çıt çıkmadı

Hamitköy ile Lapta arasında oynanan maçta her 2 takımın da isteksiz futbolu düşük tempolu, pozisyonu az bir maça neden olurken, maç başladığı gibi golsüz sona erdi

Stadyum: Lapta ŞHT. Şevket Kadir Stadı Hakemler: Mehmet Malek, Hüseyin Özaşık, Emre Çevikdal Lapta: Emre, Ali, Mustafa, Ertuğ, Süleyman, Hüseyin Haşimoğlu, Abdullah, Osman, Kemal (Kamuran), MustafaYaşar (Batuhan), İsmail (Mehmet Kanat) Hamitköy: Tolga, Salih, Deniz, Umut, Onur, Hüseyin Çıdamlı, Tufan (Ardahan), Ender, Hasan (Mehmet Göreli), Özgür, Mahmut (Hakan) K-PET 1.Lig'in 27. haftasında karşı karşıya gelen Lapta ile Hamitköy arasındaki mücadeleden gol sesi çıkmadı ve taraflar birer puanı paylaştılar. Maçın hakemlerinin iyi bir yönetim sergilediği maçın ilk devresinde Hamitköy rakibine oranla az da olsa daha etkiliydi. 31.Dk: Lapta atağında Hüseyin sağdan topu ceza sahasına ortaladı. Ertuğ müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak top dışarıya gitti. 35.Dk: Hamitköy atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mahmut vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarıya gitti. 40.Dk: Hamitköy atağında Hüseyin Çıdamlı'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Özgür'ün aşırtma vuruşunda top üst ağlarda kaldı. İkinci devrede tempo iyice düşerken, Hamitköy, Hasan’ın oyundan alınmasından sonra neredeyse atak dahi geliştiremedi. Lapta ise son bölümde rakibi üstüne kurduğu baskıya rağmen pozisyon üretemedi. 86.Dk: Hamitköy atağında Mehmet Göreli kaleci Emre ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Emre gole izin vermedi.