Laporte rekor ücrete Manchster City'de

İngiltere Premier Lig lideri Manchester City, Athletic Bilbao'dan defans oyuncusu Aymeric Laporte'yi kulüp rekoru kırarak 57 milyon Sterlin'e renklerine bağladı

Manchster City, Athletic Bilbao'dan Aymeric Laporte'yi renklerine bağladı. City, yeni transferi için 57 milyon Sterlin'lik sözleşme fesih bedeli ödedi. Fransız oyuncu, 2015'de 55 milyon Sterlin'e takıma katılan Kevin de Bruyne'ü geçerek kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu oldu.

Laporte'nin katılımıyla Manchester City'nin bu sezon defans oyuncularına ayırdığı kaynak 190 milyon Sterlin'e ulaştı.

Defansa 333 milyon Avro

Manchester City son 4 yılda sadece defans hattına 333 milyon Avro harcadı.

İngiliz devi, 2014 yılında Porto'dan Mangala'ya 54, 2015'te Valencia'dan Otamendi'ye 45, 2016 yılında Everton'dan Stones'a 55, 2017'de Tottenham'dan Kyle Walker'a 57, 2017 yılında Monaco'dan Mendy'ye 57 ve son olarak Atletic Bilbao'ya Laporte için 65 milyon Avro ödedi.