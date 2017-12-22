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La Liga'da 1,5 milyar Euro’luk maç

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İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) bugün Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clasico'da, dünyanın en değerli futbolcularına sahip iki takımı karşılaşacak

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La Liga'da 1,5 milyar Euro’luk maç
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İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid, bugün konuk edeceği Barcelona'yı yenerek şampiyonluk yarışına yeniden dahil olmayı hedefliyor.

Dünyanın en büyük karşılaşmaları arasında gösterilen ve milyonlarca futbolseverin merakla beklediği "El Clasico" heyecanı, bugün Santiago Bernabeu Stadı'nda TSİ 15.00'te başlayacak ve beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.

Dünyaca ünlü yıldızlar Portekizli Cristiano Ronaldo ve Arjantinli Lionel Messi'yi karşı karşıya getirecek olan ve milyonlarca kişinin izleyeceği El Clasico'da, iki takımın kadrosunda yer alan futbolcuların piyasa değerlerinin yüksekliği dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermakt'ın verilerine göre, Real Madrid, 743,8 milyon avro ile dünyada kadro değeri en yüksek futbol takımı olarak gösteriliyor. Barcelona ise 706,5 milyon avro ile Madrid temsilcisinin ardından dünyanın en pahalı ikinci ekibi konumunda yer alıyor.

İki takımın oyuncularının güncel piyasa değeri ise toplamda 1 milyar 450 milyon 300 bin avroyu (yaklaşık 6,6 milyar lira) buluyor.

EN DEĞERLİ REAL MADRİDLİ RONALDO

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, takımının en değerli oyuncusu olarak ön plana çıkıyor. Portekizli yıldızın piyasa değeri 100 milyon Euro olarak belirtilirken, üst üste yaşadığı sakatlıklardan dolayı değeri düşen Gareth Bale, 80 milyon Euro ile ikinci sırada yer alıyor.

Eflatun-beyazlıların Alman oyuncusu Toni Kroos 70, Fransız golcü Karim Benzema ise 60 milyon Euro ile takımın en değerli diğer futbolcuları durumunda. Luka Modric, Sergio Ramos ve Isco ise eflatun-beyazlılarda 40'ar milyon Euro’luk değeriyle diğer futbolcuları izliyor.

Real Madrid kadrosunun piyasa değeri ise şöyle:

Oyuncu

Piyasa değeri

Cristiano Ronaldo

100 milyon Euro

Gareth Bale

80 milyon Euro

Toni Kroos

70 milyon Euro

Karim Benzema

60 milyon Euro

Sergio Ramos

40 milyon Euro

Luka Modric

40 milyon Euro

Isco

40 milyon Euro

Marcelo

38 milyon Euro

Raphael Varane

35 milyon Euro

Dani Carvajal

32 milyon Euro

Casemiro

30 milyon Euro

Marco Asensio

30 milyon Euro

Mateo Kovacic

25 milyon Euro

Theo Hernandez

20 milyon Euro

Keylor Navas

18 milyon Euro

Dani Ceballos

17 milyon Euro

Nacho Fernandez

15 milyon Euro

Lucas Vazquez

15 milyon Euro

Jesus Vallejo

15 milyon Euro

Marcos Llorente

15 milyon Euro

Kiko Casilla

6 milyon Euro

Borja Mayoral

2,5 milyon Euro

Achraf Hakimi

300 bin Euro

EN PAHALISI MESSİ 

İki takımda yer alan oyuncular kıyaslandığında ise en değerli oyuncu olarak Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi ilk sırayı alıyor. Arjantinli milli oyuncu, 120 milyon Euro’luk değeri ile listenin zirvesinde bulunuyor.

Messi'yi, Uruguaylı forvet Luis Suarez 90 milyon Euro’luk değeriyle takip ederken, Sergio Busquets ise 60 milyon Euro ile kadroda yer alan oyuncular arasında en pahalı 3. isim olarak öne çıkıyor. 

Ivan Rakitic 45, Gerrard Pique ise 40 milyon Euro’luk değeriyle Katalan temsilcisinin en değerli oyuncuları arasında gösteriliyor. Sezon başında 105 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmesine rağmen sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Fransız yetenek Ousmane Dembele'ye ise 33 milyon Euro değer biçiliyor.

Teknik direktör Ernesto Valverde tarafından kadroda düşünülmeyen milli oyuncu Arda Turan ise 15 milyon Euro’luk piyasa değerine sahip.

Barcelonalı futbolcuların piyasa değeri şu şekilde:

Oyuncu

Piyasa değeri

Lionel Messi

120 milyon Euro

Luis Suarez

90 milyon Euro

Sergio Busquets

60 milyon Euro

Ivan Rakitic

45 milyon Euro

Gerard Pique

40 milyon Euro

Ousmane Dembele

33 milyon Euro

Jordi Alba

32 milyon Euro

Samuel Umtiti

30 milyon Euro

Marc-Andre ter Stegen

25 milyon Euro

Sergi Roberto

25 milyon Euro

Andre Gomes

25 milyon Euro

Andres Iniesta

20 milyon Euro

Paulinho

20 milyon Euro

Nelson Semedo

20 milyon Euro

Paco Alcacer

18 milyon Euro

Denis Suarez

18 milyon Euro

Lucas Digne

16 milyon Euro

Arda Turan

15 milyon Euro

Rafinha

15 milyon Euro

Gerard Deulofeu

12 milyon Euro

Jasper Cillessen

9 milyon Euro

Javier Mascherano

8 milyon Euro

Aleix Vidal

7,5 milyon Euro

Thomas Vermaelen

3 milyon Euro
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