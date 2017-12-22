La Liga'da 1,5 milyar Euro’luk maç

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) bugün Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clasico'da, dünyanın en değerli futbolcularına sahip iki takımı karşılaşacak

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid, bugün konuk edeceği Barcelona'yı yenerek şampiyonluk yarışına yeniden dahil olmayı hedefliyor.

Dünyanın en büyük karşılaşmaları arasında gösterilen ve milyonlarca futbolseverin merakla beklediği "El Clasico" heyecanı, bugün Santiago Bernabeu Stadı'nda TSİ 15.00'te başlayacak ve beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.

Dünyaca ünlü yıldızlar Portekizli Cristiano Ronaldo ve Arjantinli Lionel Messi'yi karşı karşıya getirecek olan ve milyonlarca kişinin izleyeceği El Clasico'da, iki takımın kadrosunda yer alan futbolcuların piyasa değerlerinin yüksekliği dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermakt'ın verilerine göre, Real Madrid, 743,8 milyon avro ile dünyada kadro değeri en yüksek futbol takımı olarak gösteriliyor. Barcelona ise 706,5 milyon avro ile Madrid temsilcisinin ardından dünyanın en pahalı ikinci ekibi konumunda yer alıyor.

İki takımın oyuncularının güncel piyasa değeri ise toplamda 1 milyar 450 milyon 300 bin avroyu (yaklaşık 6,6 milyar lira) buluyor.

EN DEĞERLİ REAL MADRİDLİ RONALDO

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, takımının en değerli oyuncusu olarak ön plana çıkıyor. Portekizli yıldızın piyasa değeri 100 milyon Euro olarak belirtilirken, üst üste yaşadığı sakatlıklardan dolayı değeri düşen Gareth Bale, 80 milyon Euro ile ikinci sırada yer alıyor.

Eflatun-beyazlıların Alman oyuncusu Toni Kroos 70, Fransız golcü Karim Benzema ise 60 milyon Euro ile takımın en değerli diğer futbolcuları durumunda. Luka Modric, Sergio Ramos ve Isco ise eflatun-beyazlılarda 40'ar milyon Euro’luk değeriyle diğer futbolcuları izliyor.

Real Madrid kadrosunun piyasa değeri ise şöyle:

Oyuncu Piyasa değeri Cristiano Ronaldo 100 milyon Euro Gareth Bale 80 milyon Euro Toni Kroos 70 milyon Euro Karim Benzema 60 milyon Euro Sergio Ramos 40 milyon Euro Luka Modric 40 milyon Euro Isco 40 milyon Euro Marcelo 38 milyon Euro Raphael Varane 35 milyon Euro Dani Carvajal 32 milyon Euro Casemiro 30 milyon Euro Marco Asensio 30 milyon Euro Mateo Kovacic 25 milyon Euro Theo Hernandez 20 milyon Euro Keylor Navas 18 milyon Euro Dani Ceballos 17 milyon Euro Nacho Fernandez 15 milyon Euro Lucas Vazquez 15 milyon Euro Jesus Vallejo 15 milyon Euro Marcos Llorente 15 milyon Euro Kiko Casilla 6 milyon Euro Borja Mayoral 2,5 milyon Euro Achraf Hakimi 300 bin Euro

EN PAHALISI MESSİ

İki takımda yer alan oyuncular kıyaslandığında ise en değerli oyuncu olarak Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi ilk sırayı alıyor. Arjantinli milli oyuncu, 120 milyon Euro’luk değeri ile listenin zirvesinde bulunuyor.

Messi'yi, Uruguaylı forvet Luis Suarez 90 milyon Euro’luk değeriyle takip ederken, Sergio Busquets ise 60 milyon Euro ile kadroda yer alan oyuncular arasında en pahalı 3. isim olarak öne çıkıyor.

Ivan Rakitic 45, Gerrard Pique ise 40 milyon Euro’luk değeriyle Katalan temsilcisinin en değerli oyuncuları arasında gösteriliyor. Sezon başında 105 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmesine rağmen sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Fransız yetenek Ousmane Dembele'ye ise 33 milyon Euro değer biçiliyor.

Teknik direktör Ernesto Valverde tarafından kadroda düşünülmeyen milli oyuncu Arda Turan ise 15 milyon Euro’luk piyasa değerine sahip.

Barcelonalı futbolcuların piyasa değeri şu şekilde: