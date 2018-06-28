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Kütahya’ya GG damgası
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Kütahya’ya GG damgası

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Kütahya’ya GG damgası
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Gençlik Gücü Oyna GG Futbol Akademisi’nin, Kütahya’nın Tavşanlı ilinde katıldığı 1. Uluslararası Yalçın Kıldıran Minikler Futbol Festivali bugün tamamlanıyor.

“Tüm çocuklar şampiyondur” sloganı ile düzenlenen futbol festivalinde ülkemizi temsil eden Oyna GG Futbol Akademisi, Bursa, Eskişehir ve Kocaeli takımlarıyla yaptığı mücadelelerde sergilediği performansla beğeni topladı. Takımla birlikte Kütahya’ya giden GG yöneticisi Osman Karamanlı, Kütahya’da karşılaştıkları ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, futbolcuların başarılarının, kendilerini gururlandırdığını söyledi. Oyna GG Futbol Akademisi, bu akşam adaya dönecek.

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