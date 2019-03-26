"Kuru gürültüye pabuç bırakacak değiliz"

Mağusa Türk Gücü (MTG) Başkanı Koral Bozkurt, Gençlik Gücü (GG) maçının ardından başlayan “21 yaş altı oyuncuların 90 dakika sahada kalmadığı” iddialarına yanıt verdi.

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerine inandığını belirten Başkan Bozkurt, “Şampiyon biz olacağız, ayak oyunları ile buna engel olamazsınız” ifadelerini kullanarak Yenicami camiasına mesaj gönderdi.

24 Mart Pazar günü Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda karşı karşıya gelen Gençlik Gücü ile MTG maçında, 67’inci dakikada yapılan oyuncu değişikliğinin yarattığı tartışmalar sebebiyle Bozkurt, basın açıklaması gerçekleştirdi. Bozkurt, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“21 yaş kontenjan kuralına göre birtakım tartışmalar yaşanıyor ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Süper Lig statüsünde, madde iki futbolcuların uygunluğu ve kadro bildirimi maddesi net. Maddede belirtilen şekilde, en az bir futbolcuyu 90 dakika oyunda tutma ve veya oynatmak zorundayız. Mehmet Gürlü, dakika 67’de oyundan çıktı. İlk yarı 3 dakika fazladan oynandı. Yani, 70 dakika ilk devrenin resmi olarak 3 dakika uzadığından dolayı oyunda kalmıştır. 4 dakika sonra teknik heyetimiz, oyuncu değişikliğinde 21 yaş altı oyuncu kontenjanından olduğunu fark edip dakika 73’te; Gençlik Gücü 2-1 öndeyken Adil Uçar – Nevzzat Duran değişikliğini gerçekleştirdi. İkinci yarı 6 dakika uzadığından dolayı Nevzat Duran da 23 dakika oyunda kaldı. Özetle, 21 yaş altı futbolcularımız 93 dakika sahada kaldı. Teknik heyetimizin bu hesabı yaptığından dolayı Adil Uçar gibi ilk 11’imizin önemli futbolcusunu dışarı çıkarıp, Nevzat Duran’ı dahil etti.

Bugün Gençlik Gücü tarafından aldığım bir telefon ile öğrendim ki; Yenicami, Gençlik Gücü yönetimini arayarak şikayetçi olmalarını istemiş. Buna çok üzüldüm. Yenicami camiası, küçük işlerle uğraşmasın. Maç sadece sahada oynanır. Aslanlar gibi mücadele ederek Gençlik Gücü maçını kazandık. İlk maçta Yenicami’yi 3-0 yendik. İki hafta sonra da Atatürk Stadı’nda şampiyonluğu belirleyecek olan bir maç daha yapacağız. Benim takımıma güvenim sonsuz, o maçı da kazanacağız ve şampiyon olacağız. Bugüne kadar sportmence ve centilmence geçen bir şampiyonluk yarışı var. Masa oyunlarıyla bizi bu yoldan hiç kimse döndüremez. Kuru gürültüye pabuç bırakacak değiliz. Kaçak güreşmek YAK camiasına yakışmaz. Federasyona gidip şikayetçi olabilirler. Biz federasyonumuzun ve disiplin kurulumuzun doğru kararı vereceğine inanıyoruz” ifadelerine yer verdi. (MHA)