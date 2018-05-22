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Kurtarıcıoğluları, Ozanköy'de

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Kulübün sponsoru Akacan Holding direktörü Bulut Akacan'ın ofisinde gerçekleştirilen görüşme sonrasında Ozanköy'ün başına, Tayfun Kurtarıcıoğluları - Nejat Kurtarıcıoğluları ikilisi getirildi

Kurtarıcıoğluları, Ozanköy'de
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K-PET Süper Lig'de başarısız geçen sezonun sonunda K-PET Birinci Lige düşen Ozanköy'de Sami Otçuoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, yeniden K-PET Süper Lige dönmek için elini çabuk tutarak takımın teknik heyetini belirledi.

Kulübün sponsoru Akacan Holding direktörü Bulut Akacan'ın ofisinde gerçekleştirilen görüşme sonrasında Ozanköy'ün başına, Tayfun Kurtarıcıoğluları - Nejat Kurtarıcıoğluları ikilisi getirildi. Başarılı ikili, 2 sezon önce Alsancak Yeşilova'yı, K-PET Süper Lige taşımışlardı. Bu arada Ozanköy, 2 futbolcu ile de kadrosuna takviye yaptı.

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