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Kurt yuvayı terk etmedi

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Serbest transfer hakkına sahip olan Yasin Kurt, bu hakkını kulübü Mağusa Türk Gücü’nden yana kullanırken kulübü ile üç yıllık anlaşma imzaladı

Kurt yuvayı terk etmedi
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Mağusa Türk Gücü’nün takım kaptanlarından olan ve bu sezon başarılı bir performans sergileyen Yasin Kurt, Mağusa Türk Gücü ile nikah tazeledi.

Bu yıl serbest transfer hakkına sahip olan Yasin Kurt için hızlı davranan ekip Mağusa Türk Gücü oldu. Sarı-Yeşilli ekip tecrübeli futbolcu Yasin Kurt ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü Başkanı Koral Bozkurt, KKTC’nin yıldız futbolcularından Yasin Kurt ile tekrardan anlaştıkları için çok mutlu olduğunu, Yasin’in serbest transfer hakkı olmasına rağmen tekrardan Mağusa Türk Gücü’nü tercih ederek takımda kalmasının, kulüp adına faydalı bir durum olduğunu dile getirdi.

Mağusa Türk Gücü’nün yıldız futbolcusu Yasin Kurt, 4 sezondur gururla terlettiği Mağusa Türk Gücü forması altında doğup büyüdüğü şehre ve Mağusa Türk Gücü camiasına 3 yıl daha hizmet verecek olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

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