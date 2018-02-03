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Kuralların kurdu Atakan

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Kuralların kurdu Atakan
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu EPAK üyesi Derviş Atakan, hakemler haricinde futbolla ilgili tüm kesimlere değişen ve yenilenen futbol oyun kurallarını öğretmeye devam ediyor.

Derviş Atakan geçtiğimiz akşam da FIFA tarafından ikinci devrede değişen oyun kuralları hakkında spor yazarlarına bilgi verdi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen seminerde KTFF EPAK üyesi Derviş Atakan FIFA tarafından değişen oyun kurallarını videolardan oluşan görüntülerle spor yazarlarına aktardı.

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