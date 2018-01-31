Kuradan zorlu eşleşmeler çıktı

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 2. Tur kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrasında arasında en dikkat çekici eşleşmeler ise Yenicami – Doğan Türk Birliği, Binatlı – Çetinkaya ve Mağusa Türk Gücü – Dumlupınar eşleşmeleri oldu

Soydan SAKALLI

KTFF tarafından organize edilen Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 2. Tur kura çekimi dün saat 16.00'da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura çekimine, Ozanköy, Cihangir ve Dumlupınar temsilcileri dışında tüm kulüplerin temsilcileri katıldılar.

K-PET Süper Lig ekipleri Mağusa Türk Gücü, Yenicami, Ozanköy, Küçük Kaymaklı, Türk Ocağı, Baf Ülkü Yurdu, Lefke, Yalova, Doğan Türk Birliği, Cihangir, Merit Alsancak Yeşilova, Gençler Birliği, GAÜ Çetinkaya ve Binatlı ile K-PET Birinci Lig ekipleri Hamitköy ve Dumlupınar’ın yer aldığı kura çekimi sonrasında belirlenen eşleşmeler arasında en dikkat çekici olanları ise Yenicami – Doğan Türk Birliği, Binatlı – Çetinkaya ve Mağusa Türk Gücü – Dumlupınar eşleşmeleri oldu.

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak olan Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 2. Tur maçlarının 7 tanesi 7 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Bu maçların 6 tanesi saat 14:00’te, Yenicami – Doğan Türk Birliği maçı ise saat 18:00’de başlayacak. Binatlı – Çetinkaya 8 Şubat Perşembe günü saat 18:00’de oynanacak. Turu geçen takımlar ise çeyrek finale yükselecekler.