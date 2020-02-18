Türk Ocağı'nın başarılı teknik direktörü Ahmet Dedekorkut, Türk Ocağı olarak NicosiaGroup Kıbrıs Kupasında gidebilecekleri yere kadar gitmek istediklerini vurguladı

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig'de iyi bir sezon geçiren Türk Ocağı, NicosiaGroup Kıbrıs Kupasında da başarılı olmayı hedefleyecek.

Türk Ocağı'nın başarılı teknik direktörü Ahmet Dedekorkut kupa ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Türk Ocağı olarak ligde iyi durumdayız. Bu nedenle de kupada oynayacağımız maçlara rahat bir şekilde çıkacağız. Türk Ocağı olarak NicosiaGroup Kıbrıs Kupasında gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Bu yer de final olmalıdır. Final maçında da kupaya uzanmak istiyoruz."