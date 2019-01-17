Kupanın yeni programı açıklandı

Kıbrıs Kupası'nda bu hafta oynanması gereken ancak futbol oynayamaya elverişsiz hava ve saha koşulları sebebiyle ertelenen karşılaşmaların yeni programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası'nda bu hafta oynanması gereken ancak futbol oynayamaya elverişsiz hava ve saha koşulları sebebiyle ertelenen karşılaşmaların programı açıklandı.

26-27 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmalarda 8 maç 26 Ocak Cumartesi, 8 maç da 27 Ocak Pazar günü oynanacak. Karşılaşmalar 13.00'te başlayacak. Program şöyle:

26 OCAK 2019 CUMARTESİ

Mağusa Türk Gücü – Maraş, Mağusa Canbulat Stadı

Akova – Doğan Türk Birliği SK, Akova Eray Vudalı Stadı

Baf Ülkü Yurdu – Değirmenlik, Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Cihangir GSK – Hamitköy, Cihangir Stadı

Göçmenköy İYSK – Yenicami AK, Göçmenköy Stadı

Türk Ocağı– Mesarya SK, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Düzkaya KOSK – Çetinkaya TSK, Nihat Bağcıer Stadı

Yalova SK – Girne Halk Evi SK, Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı

27 OCAK 2019 PAZAR

Ozanköy – Gönyeli, Mustafa Özkayım Stadı

Gençlik Gücü– Çanakkale, Lefkoşa Atatürk Stadı

Lefke – Doğancı SK, Lefke 16 Ağustos Stadı

Yonpaş Dumlupınar– Merit Alsancak Yeşilova, Dr. Fazıl Küçük Stadı

K. Kaymaklı– Yeniboğaziçi, Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Bostancı Bağcıl – Binatlı, Üner Berkalp Stadı

Mormenekşe – Gençler Birliği, Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Esentepe – Karşıyaka ASK, Erdal Barut Stadı