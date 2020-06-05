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Kupalar sahiplerini bekliyor

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Kupalar sahiplerini bekliyor

Hamit SAKALLI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 18 Haziran’dan itibaren K-PET Liglerini yeniden başlatma kararı aldıktan sonra hazırlıklarını sürdürürken, sezon sonunda verilecek kupaları da hazırlatıp, sergilemeye başladı.

2019 – 2020 sezonu için kalan 8 maçın oynanacağı K-PET Liglerinde, şampiyonlar, lig çıkanlar ve lig düşenler belli olacak. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu da K-Pet Süper Lig ve K-Pet Birinci Ligde şampiyonlar ve lig yükselecek takımların alacakları kupaları federasyonda sergilemeye başladı.

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