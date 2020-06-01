banner411
banner69
Dortmund ikinci yarıda açıldı
Dortmund ikinci yarıda açıldı
23 0
Karantina günlerinde tarihi ve turistik yerleri resmetti
Karantina günlerinde tarihi ve turistik yerleri resmetti
16 0
 
Kuzey Kıbrıs talep patlaması yaşıyor
Kuzey Kıbrıs talep patlaması yaşıyor
665 0
2020 yılında en çok kazanan sporcu Federer
2020 yılında en çok kazanan sporcu Federer
27 0
Dümbüllü kavuğu artık kadın oyuncuya verilsin
Dümbüllü kavuğu artık kadın oyuncuya verilsin
41 0
Belediye başkanını isyan ettiren hareket
Belediye başkanını isyan ettiren hareket
181 1
Doğan’ın maç programı yoğun
Doğan’ın maç programı yoğun
261 0
banner449

Kupada yarı final kuraları çekiliyor

banner27

Mağusa Türk Gücü, Yenicami AK, Doğan Türk Birliği ve Türk Ocağı Limasol takımlarının katılacağı Nicosia Group Kıbrıs Kupası yarı final kuraları, Perşembe günü çekiliyor

Kupada yarı final kuraları çekiliyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda yarı final kuraları çekiliyor.

Mağusa Türk Gücü, Yenicami AK, Doğan Türk Birliği ve Türk Ocağı Limasol takımlarının katılacağı kura çekimi 4 Haziran 2020 Perşembe günü saat 14.30’da gerçekleşecek. Kura çekimi KTFF’de yapılacak.

Nicosia Group ile KTFF arasında imzalanan protokol gereği Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nı kazanan takım 90 bin TL alacak, finalistin para ödülü ise 50 bin TL olacak. Yarı finalde elenen takımlar 15’er bin TL, kazanacak. Çeyrek finalde kupaya veda eden takımlar 7 bin 500’er TL para ödülü kazandılar.

Futbolseverlere özel ödüller

Öte yandan bir kişi de yapılacak çekilişle birlikte Nissan March marka araba kazanma fırsatı yakalayacak. Yapılacak çekilişle 2 kişiye Sunny 46 ekran televizyon, yine 2 kişiye de I Phone 11 cep telefonu verilecek. Maçları takip eden her futbolsevere 1 bilet verilirken, kazananlar Nicosia Group Kıbrıs Kupası finalinde yapılacak çekilişte duyurulacak.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.