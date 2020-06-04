Kupada yarı final ilk maçları 24 Haziran'da

Kazanan takımın 90 bin TL alacağı, futbolseverlere özel ödüllerin verileceği Nicosia Group Kıbrıs Kupası yarı final eşleşmeleri belli oldu. Yarı finalde Mağusa Türk Gücü – Doğan Türk Birliği ve Yenicami AK – Türk Ocağı Limasol maçları oynanacak

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kupada yarı final ilk maçları 24 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak.

Eşleşmeler şöyle;

Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa Türk Gücü – Doğan Türk Birliği

Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami – Türk Ocağı Limasol

Nicosia Group ile KTFF arasında imzalanan protokol gereği Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nı kazanan takım 90 bin TL alacak, finalistin para ödülü ise 50 bin TL olacak. Yarı finalde elenen takımlar 15’er bin TL, kazanacak. Çeyrek finalde kupaya veda eden takımlar 7 bin 500’er TL para ödülü kazandılar.

Öte yandan bir kişi de yapılacak çekilişle birlikte Nissan March marka araba kazanma fırsatı yakalayacak. Yapılacak çekilişle 2 kişiye Sunny 46 ekran televizyon, yine 2 kişiye de I Phone 11 cep telefonu verilecek. Maçları takip eden her futbolsevere 1 bilet verilirken, kazananlar Nicosia Group Kıbrıs Kupası finalinde yapılacak çekilişte duyurulacak.