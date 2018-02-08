Kupada son yarı finalist Galatasaray

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde 2-2'nin rövanşında Türk Telekom Stadı'nda Atiker Konyaspor'u 4-1 mağlup ederek tur biletini kaptı. Sarı Kırmızılı takım Türkiye Kupası yarı finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray evinde Atiker Konyaspor'u konuk etti.

2-2 biten ilk maçın ardından taraflar yarı final için TT Stadı'nda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede eşitliği bozan taraf 14. dakikada Fofana ile Konyaspor oldu.



Gole erken reaksiyon veren Galatasaray, Serdar Aziz'in 17. dakikada kafa vuruşuyla skoru eşitledi.



İkinci 45 dakikaya daha etkili başlayan sarı-kırmızılılar, 52'de Bafetimbi Gomis ile öne geçmeyi başardı. 88'de bir kez daha sahneye çıkan Gomis farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.



Maçın duraklama dakikalarında topu sektiren kaleci Patrik'in hatasında Gary Rodrigues kolay pozisyonda skor 4-1 yaptı.



Son düdükle birlikte maçı 4-1 kazanan Galatasaray, tur biletini kaptı. Sarı-kırmızılılar, yarı finalde Teleset Mobilya Akhisarspor'un rakibi oldu.



Yarı finalin diğer eşleşmesinde Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Kupada yarı final maçları 27-28 Şubat ve 1 Mart ile 17-19 Nisan tarihlerinde oynanacak.