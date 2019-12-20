banner255
banner69
Sisli hava korkuttu
Sisli hava korkuttu
20 0
Hentbolda ikinci devre tamamlanıyor
Hentbolda ikinci devre tamamlanıyor
24 0
 
GAÜ ve DAÜ finalde
GAÜ ve DAÜ finalde
144 0
Bozkurt: Taraftar desteğine ihtiyacımız var
Bozkurt: Taraftar desteğine ihtiyacımız var
66 0
Futbolumuza MTG damgası
Futbolumuza MTG damgası
472 0
40 0
Yağmur sularıyla gelen tarihi canlandırma
Yağmur sularıyla gelen tarihi canlandırma
487 0
banner355

Kupada son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

banner27

Kupada son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ile kulüp temsilcileri katıldı.

Yılmaz Büyükaydın, kupada müsabakaların heyecanlı geçtiğini dile getirerek, "Hedefe yaklaştıkça maçlardaki heyecan da artıyor. Bütün takımlarımız şu ana kadar gösterdikleri mücadelelerle kupaya büyük önem verdiklerini gösterdi. TFF 1. Lig'den Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile TFF 2. Lig'den Kırklarelispor da bu turda mücadele edecek. Süper Lig ekipleriyle güzel mücadele edeceklerini düşünüyorum. Ayrıca bu turdan itibaren VAR sistemi uygulanacak. Bütün takımlara başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kupanın son 16 turunda, 5. eleme turunu geçen 16 takım mücadele edecek. Son 16 turunda ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş karşılaşmaları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020'de oynanacak.

Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un seribaşı olduğu son 16 turu kura çekiminde eşleşmeler şöyle oluştu:

Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor

Antalyaspor-Göztepe

İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe

Çaykur Rizespor-Galatasaray

Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa

Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş

Trabzonspor-Yukatel Denizlispor

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.