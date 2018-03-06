Kupada rövanş heyecanı

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası'nda yarı finale yükselecek dört takımın belirleneceği çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak. Maçlar öncesinde takımların teknik direktörleri kupada hedeflerinin yarı finale yükselmek olduğunu açıkladı

Necati KÜLAHLILAR

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek final rövanş maçlarının 3 tanesi yarın saat 14:00'te, diğeri ise saat 18:00'de oynanacak.

Maçlar öncesinde takımların teknik direktörleri kupada hedeflerinin yarı finale yükselmek olduğunu açıkladılar.

Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu, zor olsa da iki kulvarda birden yürümek istediklerini, rövanş maçında da GAÜ Çetinkaya'yı mağlup ederek turu geçip yarı finale yükselmek istediklerini açıkladı.

GAÜ Çetinkaya teknik direktörü Turan Altay ise kupada umutlarını yitirmediklerini ve 1-0'lık galibiyetin kendilerine tur için yeterli olacağının bilinci ile mücadele edeceklerini söyledi.

Küçük Kaymaklı teknik direktörü Mehmetali Özgürgün, ligde sergiledikleri başarılı futbolu kupadaki Gençler Birliği maçında da sürdürüp tur atlama hedefinde olduklarını belirtti.

Gençler Birliği teknik direktörü Serhat Ertürk, Küçük Kaymaklı ile oynayacakları rövanş maçı öncesinde moralli olduklarını ve kendi evlerinde turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Cihangir teknik direktörü Toygar Davulcu, uğruna ligi ihmal ettikleri kupada yarı finale yükselmek için Baf Ülkü Yurdu ile oynayacakları rövanş maçında kazanmaya odaklandıklarını açıkladı.

Baf Ülkü Yurdu teknik direktörü Kemal Yürekli, ise camianın çok istediği kupa için dezavantajlarına rağmen Cihangir deplasmanında turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarına vurgu yaptı.

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası Çeyrek Final rövanş maçları programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

7 Mart Çarşamba

Saat 14.00 İskele Cumhuriyet Stadı: Gençler Birliği-Küçük Kaymaklı (Mehmet Sezener)

Saat 14.00 Mağusa Canbulat Stadı: Mağusa TürkGücü-Merit A.Yeşilova (Kerem Eran)

Saat 14.00 Cihangir Stadı: Cihangir-Baf ÜlküYurdu (Serkan Şimşek)

Saat 18.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: GAÜ Çetinkaya-Yenicami (Mehmet Malek)

Çeyrek Final ilk maçların sonuçların skorları şöyle:

K.Kaymaklı-Gençler Birliği: 3-1

Merit A.Yeşilova-Mağusa Türk Gücü: 0-0

Baf Ülkü Yurdu-Cihangir: 0-2

Yenicami-GAÜ Çetinkaya: 2-1