banner255
21 0
“Maaşlar ödenmeyebilir”
“Maaşlar ödenmeyebilir”
105 0
 
Eziç’ten ‘burgerde larva’ iddialara yalanlama
Eziç’ten ‘burgerde larva’ iddialara yalanlama
120 0
Şampiyon Güney’de podyuma çıktı
Şampiyon Güney’de podyuma çıktı
10 0
11 0
Limassol’da başarıya koştular
Limassol’da başarıya koştular
24 0
69 0
banner82

Kupada kura tarihi açıklandı

banner27

banner262
Kupada kura tarihi açıklandı
banner267

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final tamamlandı. Tamamlanan çeyrek final eşleşmelerinin ardından Mağusa Türk Gücü, Yenicami AK, Doğan Türk Birliği SK ve Yonpaş Dumlupınar TSK adlarını yarı finale yazdırmayı başardı. KTFF, Kıbrıs Kupası yarı final kura çekiminin 1 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 15.30'da Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda yapılacağını duyurdu. Çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak olan yarı final maçlarının ardından Kıbrıs Kupası finalistleri belli olacak.

Kupada Çeyrek Final 2.Maçları'nda alınan sonuçlar şöyle;

Yenicami 3-1 Baf Ülkü Yurdu (0-0)

Mağusa Türk Gücü 10-0 Ozanköy SK (4-1)

Binatlı YSK 0-4 Yonpaş Dumlupınar TSK (0-2)

Doğan Türk Birliği 4-0 Gençlik Gücü TSK (1-0)

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.