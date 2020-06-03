Kupada kura günü

Mağusa Türk Gücü, Yenicami AK, Doğan Türk Birliği ve Türk Ocağı Limasol takımlarının katılacağı NicosiaGroup Kıbrıs Kupası yarı final kuraları,bugünçekiliyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen NicosiaGroup Kıbrıs Kupası’nda yarı final kuraları çekiliyor.

Mağusa Türk Gücü, Yenicami AK, Doğan Türk Birliği ve Türk Ocağı Limasol takımlarının katılacağı kura çekimi bugün saat 14.30’da gerçekleşecek. Kura çekimi KTFF’de yapılacak.

İlk maçlar 24 Haziran 2020’de oynanacak KTFF’den yapılan açıklamaya göre NicosiaGroup Kıbrıs Kupası’nda yarı final ilk maçları 24 Haziran 2020 Çarşamba günü oynanacak.

NicosiaGroup ile KTFF arasında imzalanan protokol gereği NicosiaGroup Kıbrıs Kupası’nı kazanan takım 90 bin TL alacak, finalistin para ödülü ise 50 bin TL olacak. Yarı finalde elenen takımlar 15’er bin TL, kazanacak. Çeyrek finalde kupaya veda eden takımlar 7 bin 500’er TL para ödülü kazandılar.

Futbolseverlere özel ödüller

Öte yandan bir kişi de yapılacak çekilişle birlikte Nissan March marka araba kazanma fırsatı yakalayacak. Yapılacak çekilişle 2 kişiye Sunny 46 ekran televizyon, yine 2 kişiye de I Phone 11 cep telefonu verilecek. Maçları takip eden her futbolsevere 1 bilet verilirken, kazananlar NicosiaGroup Kıbrıs Kupası finalinde yapılacak çekilişte duyurulacak.