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Kupada kura günü

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Kupada kura günü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda 2.Tur kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.

KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek olan kura çekimi saat 14.30’da başlayacak. 16 takımın birbiriyle eşleşeceği 2. tur tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak ve kazanan takımlar adlarını Çeyrek Final’e yazdıracak.

Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda 2.Tur karşılaşmaları 5 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 13.00’te oynanacak.

Kupada 2.Tur kura çekiminde yer alacak takımlar şöyle;

  • Binatlı Yılmaz Spor Kulübü
  • Cihangir Gençlik Spor Kulübü
  • Çetinkaya Türk Spor Kulübü
  • Doğan Türk Birliği Spor Kulübü
  • Düzkaya Kültür Ocağı Spor Kulübü
  • Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü
  • Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü
  • Gönyeli Spor Kulübü
  • Hamitköy Şafak Haydarpaşa Spor Kulübü
  • Karşıyaka Anamur Spor Kulübü
  • Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü
  • Lefke Türk Spor Kulübü
  • Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü
  • Merit Alsancak Yeşilova Spor Kulübü
  • Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü
  • Yenicami Ağdelen Kulübü
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