Kupada Kırklarelispor sürprizi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Kırklarelispor ile Gaziantep Kalyon Stadyumunda karşılaştı. Bol gollü geçen karşılaşma 3-2'lik Gaziantep FK'nın üstünlüğü ile sonuçlandı. Kupada turu geçen taraf ise Kırklarelispor oldu.

Maça hızlı başlayan Gaziantep FK 12. dakikada Kenan Özer'in golü ile 1-0 öne geçti.

Karşılıklı gol pozisyonların yaşandığı mücadelede Kırklalrelisporlu Mert Sinan 37. dakikada topu filelerle buluşturarak ilk 45 dakikanın skorunu belirledi. 1-1

İkinci yarı, bol mücadeleli geçti. 72. dakikada Malik Karaaahmet'in attığı gol ile bu kez öne geçen taraf Kırklarelispor oldu. 2-1

Maçın skorunu ise 84. ve 90. dakikada attığı iki gol ile Gaziantep FK'lı Muhammet Demir belirledi. 3-2

Kıran kırana geçen mücadelede başka gol olmayınca Kırklarelispor, ilk maçta elde ettiği skor avantajı ile son 16'ya adını yazdırdı

Kırklarelispor bir önceki turda da Ankaragücü'nü elemişti.