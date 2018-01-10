Kupada ilk tur eşleşmeleri belirlendi

Soydan SAKALLI
2017-2018 Futbol Sezonu Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası fikstür çekilişi, dün saat 17.00'da Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda yapıldı. Yalova'nın merhum başkanı Tahsin Mertekçi adına düzenlenen Kıbrıs Kupası kura çekimi sonrasında ilk tur maçları 20-21 Ocak'ta oynanacak.
K-PET Süper Lig temsilcilerinin ağırlıklı olarak katıldıkları ve 16 kulüp temsilcisinin yer aldığı kura çekimine Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu da katılırken, kura çekimini Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Sekreteri Orçun Kamalı yönetti.
Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda birinci ve ikinci tur maçları tek maç, çeyrek final ve yarı final maçları ise iki maç üzerinden oynanacak. Finalde tek maç olacak.
İlk tur eşleşmeleri şöyle:
Girne Halk Evi-Ozanköy
Göçmenköy-K.Kaymaklı
Lefke-B.Bağcıl
GAÜ Çetinkaya-Maraş
Esentepe-Cihangir
Gönyeli-Merit A.Yeşilova
G.Gücü-Hamitköy
Yeniboğaziçi-Dumlupınar
Mormenekşe-Türk Ocağı
Binatlı-Değirmenlik
Mağusa Türk Gücü-Lapta
Akova-Yalova
Çanakkale-Baf Ülkü Yurdu
Doğan Türk Birliği-Görneç
Yenicami-Doğancı
Kaya Mehmetçik-Gençler Birliği