Kupada ilk tur eşleşmeleri belirlendi

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası fikstür çekilişi, KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda yapıldı. Eşleşmeleri belirlenen ilk tur maçları 20-21 Ocak'ta oynanacak

Soydan SAKALLI

2017-2018 Futbol Sezonu Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası fikstür çekilişi, dün saat 17.00'da Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda yapıldı. Yalova'nın merhum başkanı Tahsin Mertekçi adına düzenlenen Kıbrıs Kupası kura çekimi sonrasında ilk tur maçları 20-21 Ocak'ta oynanacak.

K-PET Süper Lig temsilcilerinin ağırlıklı olarak katıldıkları ve 16 kulüp temsilcisinin yer aldığı kura çekimine Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu da katılırken, kura çekimini Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Sekreteri Orçun Kamalı yönetti.

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda birinci ve ikinci tur maçları tek maç, çeyrek final ve yarı final maçları ise iki maç üzerinden oynanacak. Finalde tek maç olacak.

İlk tur eşleşmeleri şöyle:

Girne Halk Evi-Ozanköy

Göçmenköy-K.Kaymaklı

Lefke-B.Bağcıl

GAÜ Çetinkaya-Maraş

Esentepe-Cihangir

Gönyeli-Merit A.Yeşilova

G.Gücü-Hamitköy

Yeniboğaziçi-Dumlupınar

Mormenekşe-Türk Ocağı

Binatlı-Değirmenlik

Mağusa Türk Gücü-Lapta

Akova-Yalova

Çanakkale-Baf Ülkü Yurdu

Doğan Türk Birliği-Görneç

Yenicami-Doğancı

Kaya Mehmetçik-Gençler Birliği