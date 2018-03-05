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Kupada hedef yarı final olacak

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Kupada hedef yarı final olacak
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Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası Çeyrek Final rövanş maçları yarın  oynanacak. Bu maçlarda rakiplerine karşı avantajlı skoru elde edecek takımlar, adlarını yarı finale yazdıracaklar.

İlk maçlar sonunda Cihangir, Küçük Kaymaklı, Yenicami ve Mağusa Türk Gücü, ikinci maçlara rakiplerine oranla daha avantajlı çıkacaklar. GAÜÇetinkaya-Yenicami maçının haricindeki maçların gündüz oynanacağı Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası Çeyrek Final rövanş maçları programı şöyle:

7 MartÇarşamba

Saat 14.00 İskele Cumhuriyet Stadı: GençlerBirliği-Küçük Kaymaklı

Saat 14.00 Mağusa Canbulat Stadı: Mağusa TürkGücü-Merit A.Yeşilova

Saat 14.00 Cihangir Stadı: Cihangir-Baf ÜlküYurdu

Saat 18.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: GAÜ Çetinkaya-Yenicami

ÇeyrekFinal ilk maçların sonuçların skorları şöyle:

K.Kaymaklı-Gençler Birliği: 3-1

Merit A.Yeşilova-Mağusa Türk Gücü: 0-0

Baf Ülkü Yurdu-Cihangir: 0-2

Yenicami-GAÜ Çetinkaya: 2-1

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