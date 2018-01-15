Kupada fikstür açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nın fikstürünü açıkladı. Üç güne yayılan maçların 2 tanesi gece oynanacak.
Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nın ilk maçı 19 Ocak Cuma akşamı, Dr Fazıl Küçük Stadı’nda Mağusa Türk Gücü ile Lapta arasında saat 18:00’de oynanacak. İkinci gece maçı ise yine Dr Fazıl Küçük Stadı’nda, 20 Ocak Cumartesi akşamı, Yeni Boğaziçi ile Dumlupınar arasında saat 18:00’de oynanacak. İlk turun son maçı ise 21 Ocak Pazartesi günü saat 14:00’te GAÜ Çetinkaya ile Maraş arasında oynanacak.
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Tarih
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Stat
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1. Takım
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2. Takım
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Hakemler
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19.01.2018
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Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı
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20.01.2018
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Lefkoşa Atatürk Stadı
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20.01.2018
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Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
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20.01.2018
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Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso
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20.01.2018
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Mormenekşe Cemal Balses Stadı
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20.01.2018
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Çanakkale Muharrem Döveç Stadı
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20.01.2018
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Lefke 16 Ağustos Stadı
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20.01.2018
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Akova Eray Vudalı Stadı
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20.01.2018
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Görneç Üç Şehitler Stadı
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20.01.2018
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Esentepe Erdal Barut Stadı
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20.01.2018
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Gönyeli Stadı (Sentetik)
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20.01.2018
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Mehmetçik Stadı
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20.01.2018
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Değirmenlik Sadık Cemil Stadı
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20.01.2018
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Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı
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20.01.2018
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Üner Berkalp Stadyumu
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21.01.2018
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Lefkoşa Atatürk Stadı