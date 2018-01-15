Kupada fikstür açıklandı

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nın fikstürünü açıkladı. Üç güne yayılan maçların ikisi gece oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nın fikstürünü açıkladı. Üç güne yayılan maçların 2 tanesi gece oynanacak.

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nın ilk maçı 19 Ocak Cuma akşamı, Dr Fazıl Küçük Stadı’nda Mağusa Türk Gücü ile Lapta arasında saat 18:00’de oynanacak. İkinci gece maçı ise yine Dr Fazıl Küçük Stadı’nda, 20 Ocak Cumartesi akşamı, Yeni Boğaziçi ile Dumlupınar arasında saat 18:00’de oynanacak. İlk turun son maçı ise 21 Ocak Pazartesi günü saat 14:00’te GAÜ Çetinkaya ile Maraş arasında oynanacak.