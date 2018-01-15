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LTB’den anlamlı satranç turnuvası
LTB’den anlamlı satranç turnuvası
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Kupada fikstür açıklandı

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Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nın fikstürünü açıkladı. Üç güne yayılan maçların ikisi gece oynanacak

Kupada fikstür açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nın fikstürünü açıkladı. Üç güne yayılan maçların 2 tanesi gece oynanacak.

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nın ilk maçı 19 Ocak Cuma akşamı, Dr Fazıl Küçük Stadı’nda Mağusa Türk Gücü ile Lapta arasında saat 18:00’de oynanacak. İkinci gece maçı ise yine Dr Fazıl Küçük Stadı’nda, 20 Ocak Cumartesi akşamı, Yeni Boğaziçi ile Dumlupınar arasında saat 18:00’de oynanacak. İlk turun son maçı ise 21 Ocak Pazartesi günü saat 14:00’te GAÜ Çetinkaya ile Maraş arasında oynanacak.

Tarih

Stat

1. Takım

2. Takım

Hakemler

19.01.2018
18:00

Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Mağusa Türk Gücü

Lapta

20.01.2018
14:00

Lefkoşa Atatürk Stadı

Yenicami

Doğancı

20.01.2018
14:00

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Girne Halk Evi

Ozanköy

20.01.2018
14:00

Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso

Göçmenköy

Küçük Kaymaklı

20.01.2018
14:00

Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Mormenekşe

Türk Ocağı Limasol

20.01.2018
14:00

Çanakkale Muharrem Döveç Stadı

Çanakkale

Baf Ülkü Yurdu

20.01.2018
14:00

Lefke 16 Ağustos Stadı

Lefke

Bostancı Bağcıl

20.01.2018
14:00

Akova Eray Vudalı Stadı

Akova Vuda

Yalova

20.01.2018
14:00

Görneç Üç Şehitler Stadı

Görneç

Doğan Türk Birliği

20.01.2018
14:00

Esentepe Erdal Barut Stadı

Esentepe

Cihangir

20.01.2018
14:00

Gönyeli Stadı (Sentetik)

Gönyeli

Merit Alsancak Yeşilova

20.01.2018
14:00

Mehmetçik Stadı

Kaya Mehmetçik

Gençler Birliği

20.01.2018
14:00

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı

Gençlik Gücü

Hamitköy

20.01.2018
18:00

Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Yeni Boğaziçi

Dumlupınar

20.01.2018
14:00

Üner Berkalp Stadyumu

Binatlı

Değirmenlik

21.01.2018
14:00

Lefkoşa Atatürk Stadı

GAÜ Çetinkaya

Maraş
 
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