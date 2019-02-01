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Kupada eşleşmeler belli oldu

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Kıbrıs Kupası’nda 2. tur eşleşmeleri belli olurken, en zor eşleşmelerden olan Türk Ocağı Limasol – Yenicami eşleşmesini, Milli Takım masörü Lemi belirledi

Kupada eşleşmeler belli oldu
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası’nda 2.tur kura çekimi gerçekleştirildi. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kura çekiminin ardından 2. tur eşleşmeleri belli oldu. Eşleşmeler kupada iddialı olan takımların kendi aralarında, kupayı ikinci planda tutan takımların da kendi aralarında eşleştikleri görülürken, en zor eşleşmelerden olan Türk Ocağı Limasol – Yenicami eşleşmesini, Milli Takım masörü Lemi belirledi.

Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak olan 2.tur maçları 13 Şubat 2019 Çarşamba günü oynanacak.

Kıbrıs Kupası 2.tur eşleşmeleri şöyle:

Lefke TSK – Doğan Türk Birliği SK

Girne Halk Evi SK – Gençlik Gücü TSK

Mağusa Türk Gücü – L. Gençler Birliği SK

Esentepe KKSK – Binatlı YSK

Türk Ocağı Limasol – Yenicami AK

Cihangir GSK – Yonpaş Dumlupınar TSK

Ozanköy SK – Düzkaya KOSK

Baf Ülkü Yurdu – Küçük Kaymaklı TSK

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