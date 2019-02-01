Kupada eşleşmeler belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası’nda 2.tur kura çekimi gerçekleştirildi. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kura çekiminin ardından 2. tur eşleşmeleri belli oldu. Eşleşmeler kupada iddialı olan takımların kendi aralarında, kupayı ikinci planda tutan takımların da kendi aralarında eşleştikleri görülürken, en zor eşleşmelerden olan Türk Ocağı Limasol – Yenicami eşleşmesini, Milli Takım masörü Lemi belirledi.
Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak olan 2.tur maçları 13 Şubat 2019 Çarşamba günü oynanacak.
Kıbrıs Kupası 2.tur eşleşmeleri şöyle:
Lefke TSK – Doğan Türk Birliği SK
Girne Halk Evi SK – Gençlik Gücü TSK
Mağusa Türk Gücü – L. Gençler Birliği SK
Esentepe KKSK – Binatlı YSK
Türk Ocağı Limasol – Yenicami AK
Cihangir GSK – Yonpaş Dumlupınar TSK
Ozanköy SK – Düzkaya KOSK
Baf Ülkü Yurdu – Küçük Kaymaklı TSK