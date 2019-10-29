Kupada büyük sürpriz

Konyaspor, TFF 2. Lig ekibi Eyüpspor'a 103. dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti

Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü tur karşılaşmasında Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Eyüpspor’un konuğu oldu. TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Eyüpspor mücadelenin 103’üncü dakikasında Harun Özcan’ın golü ile rakibini kupanın dışını itti ve adını 5. tura yazdırdı. 16. dakikada savunmanın hatalı pasında araya giren Hadziahmetovic soldan çizgiye indikten sonra topu içeri çıkardı. Kale sahası önünde topu kontrol eden Bajic'in şutunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. GOL 103. dakikada Eyüpspor öne geçti. Eren Taşkın'ın uzun pasında İttifak Holding Konyaspor yarı sahasında topla buluşan Harun Özcan, savunma oyuncularını çalımladıktan sonra ceza yayı içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0 118. dakikada Harun Özcan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Eren Taşkın'ın vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın müdahalede bulunduğu top üst direkten döndü.