Kupada açılış maçı Dayı’nın

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen NicosiaGroup Kıbrıs Kupası'nda 2.Tur maçlarının programı belli oldu.
İkinci tur heyecanı bugün Çetinkaya ile Lefke arasında Atatürk Stadında oynanacak olan maçla başlayacak. Maçı Fehim Dayı yönetecek.
Kupa programı şöyle:
4 Şubat Salı, Saat 13:00
Çetinkaya - Lefke, Atatürk Stadı, Fehim Dayı
5 Şubat Çarşamba, Saat 13:00
Binatlı – MTG, Üner Berkalp Stadı
Gönyeli – Küçük Kaymaklı, GönyeliStadı
Yenicami – Yeşilova, Atatürk Stadı
Doğan Türk Birliği – Hamitköy, Mete Adanır Stadı
Karşıyaka - Türk Ocağı, Ergin Şahdur Stadı
Cihangir – Gençlik Gücü, Cihangir Stadı
Düzkaya – Göçmenköy, Nihat Bağcıer Stadı