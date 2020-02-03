banner255
banner69
Zirve Alptürk ve Sona’nın
Zirve Alptürk ve Sona’nın
2 0
Etten sonra bezelyede seyirlik oldu
Etten sonra bezelyede seyirlik oldu
20 0
 
Dörtyol istediğini alamadı
Dörtyol istediğini alamadı
135 0
FODER’den Trodos’ta kartpostallık fotoğraflar
FODER’den Trodos’ta kartpostallık fotoğraflar
31 0
Polisten kaçak ava gece baskını
Polisten kaçak ava gece baskını
386 0
Lider zorlanmadan kazandı
Lider zorlanmadan kazandı
87 0
15 0
banner374

Kupada açılış maçı Dayı’nın

banner27

Kupada açılış maçı Dayı’nın

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen NicosiaGroup Kıbrıs Kupası'nda 2.Tur maçlarının programı belli oldu. 

İkinci tur heyecanı bugün Çetinkaya ile Lefke arasında Atatürk Stadında oynanacak olan maçla başlayacak. Maçı Fehim Dayı yönetecek.

Kupa programı şöyle:

4 Şubat Salı, Saat 13:00

Çetinkaya - Lefke, Atatürk Stadı, Fehim Dayı

5 Şubat Çarşamba, Saat 13:00

Binatlı – MTG, Üner Berkalp Stadı

Gönyeli – Küçük Kaymaklı, GönyeliStadı

Yenicami – Yeşilova, Atatürk Stadı

Doğan Türk Birliği – Hamitköy, Mete Adanır Stadı

Karşıyaka - Türk Ocağı, Ergin Şahdur Stadı

Cihangir – Gençlik Gücü, Cihangir Stadı

Düzkaya – Göçmenköy, Nihat Bağcıer Stadı

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.